Bernard Arnault verso la guida di Lvmh fino a 85 anni

non ha intenzione di lasciare il timone di. Il gruppo di lusso, cui fanno capo Louis Vuitton, Dior e Tiffany, intende infatti proporre una modifica dello statuto per alzare a 85il limite di età del presidente e Ceo, attualmente fissato a 80. Permettendo al fondatore 76enne di restare in carica per quasi un altro decennio. Gli azionisti sono attesi al voto il prossimo 17 aprile, secondo un documento pubblicato sul sito della società. Presidente didal 1989, il magnate francese non ha mai nominato pubblicamente un successore. «Lavora 24 ore al giorno», aveva detto la figlia Delphine, Ceo di Dior, a Forbes nel 2019. «Quando dorme, sogna nuove idee».con il figlio Frédéric (Getty Images).LEGGI ANCHE: Donatella Versace lascia la direzione creativa dopo 30Nuove nomine di: Fréderic, figlio di, è il nuovo Ceo di Loro PianaLa notizia di una probabile conferma dialladiad almeno il 2034 arriva a poche ore dalla comunicazione di una riorganizzazione del management della società.