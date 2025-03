Internews24.com - Bergomi su Bayern Inter: «Mi aspetto una gara molto equilibrata! I tedeschi son più forti nel…»

di Redazionesu: «Miuna! Ison piùnel.» Le parole dell'ex capitano nerazzurroArchiviati con facilità gli ottavi di finale contro il Feyenoord, l', ai quarti di Champions League, troverà un avversariossimo, ossia ilMonaco di Kompany, vero crocevia della stagione nerazzurra. Sul confronto in programma ad aprile, Beppe, ex capitano nerazzurro, ha parlato cosi ai microfoni di Sport1.LE PAROLE- «Ilè più forte nell'uno contro uno e giocheràin verticale. L'avrà voglia di tenere la palla e le servirà coraggio per attaccare alto l'avversario. Che non si è voluto sbilanciare con un pronostico: "Miuna partita, entrambe le squadre sono veramente sullo stesso livello»