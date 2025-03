Ilgiorno.it - Beppe sceglie la linea dura. L’asse sindaco-Mirabelli taglia fuori l’assessore Pd

Un“sceriffo“? L’appellativo è troppo forte, non piace di sicuro a Giuseppe Sala. Eppure ieri mattina, con la nota sul rimpastino di Giunta, il primo cittadino ha voluto lanciare un messaggio forte ai milanesi e ai partiti di centrosinistra e di centrodestra. Già il 2 ottobre 2023, con la nomina come suo delegato per la Sicurezza dell’ex capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli, Sala aveva avvisato tutti che per lui la sicurezza, se già non lo era, diventava una priorità nell’azione amministrativa. L’era Gabrielli ha prodotto un risultato sotto gli occhi di tutti: il cambio del comandante della Polizia locale, da Marco Ciacci a Gianluca. Ma lo scorso 6 febbraio Gabrielli ha deciso di lasciare l’incarico di delegato dele Sala ieri ha rilanciato e ripreso in prima persona le deleghe alla Sicurezza e alla Polizia locale.