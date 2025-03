Ilgiorno.it - Beppe Sala sulle ronde anti-Maranza: “I milanesi si sentono insicuri, ma la giustizia va gestita dalle forze dell’ordine”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – A chi gli ha chiesto del fenomeno delleche a Milano si sono già rese responsabili di brutali violenze, il sindaco Giuseppeha risposto: “Non vanno bene, ladeve eresse”. Negli ultimi giorni, la questione dell’insicurezza percepita tra iè tornata in primo piano nel dibattito pubblico, con reazioni di inquietante sostegno alleda parte di molti cittadini. Ledi Milano e l’inquietante ondata di supporto su Instagram: “Bravi, facciamole in tutta Italia” Sulla sicurezza “lo sforzo messo in campo oggi è il massimo possibile ed aumenterà ancora, le pattuglie stanno aumentando”, ha detto il sindaco, spiegando che “la situazione è difficile ma a fine mandato (nel 2027, ndr) vedremo risultati più concreti.