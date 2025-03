Internews24.com - Benitez pronostica: «Bayern Inter, una finale di Champions anticipata! I nerazzurri devono recuperare quel giocatore…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «, unadi! Igiocatore.» Le parole dell’ex tecnicovistato dalla Gazzetta dello Sport, Rafa, ha parlato cosi del quarto didiLeague che vedrà sfidarsiMonaco e.CHE SFIDA SARA’?- «ha il sapore di una. E la gara più affascinante, la più incerta èla che si giocherà in 8 giorni tra Monaco e Milano. Entrambe capoliste dei propri campionati? Non appaia come un dettaglio, anche se in Germania ormai il titolo può dirsi assegnato, mentre lo scudetto è un affare a tre. Non so quanto possa incidere questa situazione, né se la sfida di domenica a Bergamo possa costituire una fatica: lo dirà il campo»COSA FARA’ LA DIFFERENZA?- «Gli infortuni.