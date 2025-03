Anteprima24.it - Benevento, il dispositivo traffico per la Fiera di San Giuseppe

Tempo di lettura: 2 minutiCon ordinanza dirigenziale è stato disposto ilin occasione delladi San, in programma dal 16 al 19 marzo.Ilprevede, nei giorni di svolgimento della, le seguenti misure: chiusura alveicolare, con istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta e fermata, del tratto compreso tra Via Santa Colomba (in corrispondenza dell’innesto sulla Rotonda Maria Penna) e gli svincoli per Via Piano Morra – Via dei Mulini lungo il viadotto delle Streghe, dalle ore 8:00 alle ore 22:00 dei giorni ;– Chiusura alveicolare, con istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta e fermata, di Via Rivellini, limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con ViaD’Alessandro e l’innesto su Via Santa Colomba, dalle ore 8:00 alle ore 22:00;– Chiusura alveicolare, con istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta e fermata, della strada di collegamento tra Via Santa Colomba e l’Area(alle spalle dell’Antistadio “Carmelo Imbriani”), sempre con vigenza dalle ore 8:00 alle ore 22:00;– Istituzione del divieto di accesso in via Piano Morra, sulla rampa di accesso al viadotto delle Streghe, esclusivamente in direzione Stadio, con vigenza dalle ore 8:00 alle ore 22:00;– Istituzione area pedonale, con chiusura alveicolare e divieti di transito, sosta e fermata, in tutta l’area antistante l’ingresso alle Tribune dello Stadio “Ciro Vigorito”, compresa l’area prospiciente il parcheggio dell’Antistadio “Carmelo Imbriani”, con vigenza dalle ore 8:00 alle ore 22:00.