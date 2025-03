Ilgiorno.it - Benessere e prodotti bio. È la Primavera di Sondrio

La prima novità sta nel nome stesso, non più "ti prende per la gola", ma "", primo capitolo delle quattro stagioni di eventi proposti del Comune capoluogo nel corso dell’anno. L’esordio sarà il fine settimana del 12 e 13 aprile e nell’ampio ventaglio di proposte – la maggior parte, meteo permettendo, all’aperto - la "B" die di biologico spiccano, in questo alfabeto di eventi predisposti per l’evento che, che tra l’altro, rientra tra quelli dell’Italia dei Giochi in vista delle Olimpiadi invernali 2026. Passeggiate culturali o dal taglio più sportivo, yoga al parco Bartesaghi dove si potrà godere della vista dall’alto della valle a bordo di una mongolfiera, mercatini, laboratori, escursioni in bicicletta e due super guest star come Franco Berrino che terrà al Teatro Sociale una "lezione" dedicata a longevità e alimentazione consapevole e Lucia Cuffaro che invece mostrerà nel suo showcooking i segreti dell’autoproduzione in cucina per ile la salute tra le tante proposte, cui si affiancheranno degustazioni a cura del Distretto Biologico della Valtellina e speciali menu e aperitivi delle attività coordinate da Confcommercio mandamentale.