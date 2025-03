Sport.quotidiano.net - Benedetto Volley scala la classifica. San Pio X va ko

Nel borsino del campionato di serie C maschile di pallavolo sale la, mentre conferma il momento negativo la San Pio X. La squadra di Cento, guidata da Ulisse Boncompagni, ha superato con un secco 3-1 l’Ideaconquistando tre punti preziosi per la corsa a un posto in zona playoff. La Pasquali ha dominato il primo set, lasciando addirittura a quota 12 gli avversari. Tutt’altra musica nel parziale successivo, dal quale dopo una furiosa lotta punto a punto è emersa l’Idea(25-27). Ristabilita la parità, una Pasquali più concreta e compatta ha preso il controllo del match aggiudicandosi 25-19 e 25-18 le restanti frazioni che le hanno consentito di chiudere sul 3-1 regalando una soddisfazione al pubblico della palestra di Corporeno. Adesso laè settima a 29 punti, a -2 dalla coppia composta da Pallavolo Bologna ed Emmeci Rainbow Forlimpopoli che condivide la quinta piazza.