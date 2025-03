Lanazione.it - Bellini Giacomo va ko. Kickers Narnali avanti

tornano ad allungare nei confronti delBacchereto. Questo l’esito della settima giornata di ritorno del campionato di calcio della Uisp Prato, nella quale la capolista ha battuto 6-1 la Polisportiva S. Andrea e la seconda della classe ha perso a sorpresa contro il Prato Asd per 2-1. Così isi sono portati a +4 sulla più diretta inseguitrice. Nel match tra Prato Asd eBacchereto vanno a segno Curcio e Orefice per i padroni di casa, mentre Riolo prova ad accorciare le distanze nel secondo tempo, ma il suo gol non basta per raggiungere il pareggio. I, invece, sfruttano al massimo uno Sciannamè in stato di grazia, autore di ben cinque reti. A segno anche Querci. Per la Polisportiva S. Andrea, il gol della bandiera porta la firma di Tuci.