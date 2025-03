Gqitalia.it - Believe! Ted Lasso 4 si fa… E lui ce lo diceva di crederci sempre

C'è da non, ma è vero: Ted4 si fa!Ci abbiamo tanto sperato, ci abbiamo tanto creduto (come avrebbe voluto il nostro allenatore nel pallone preferito) e alla fine, anche se sembrava impossibile, il sogno si avvera.Quando Tedè arrivato sugli schermi di Apple Tv+ ha dato nuova linfa alle serie sul calcio e al genere cinematografico e seriale sugli allenatori che accettano grandi sfide, spesso impossibili.Ma di primo acchito, Ted, che veniva da tutto un altro mondo e tutto un altro sport, armato più di ottimismo e fiducia che di un'esperienza specifica, sembrava quanto di più lontano dall'eroe di quel tipo di storie. Il modo in cui, completato dal suo fido vice, coach Beard, ha resistito alle prese in giro, le strigliate e i trabocchetti, raggiungendo i risultati che si era prefissato a suon di cartelli, dolcetti alla boss diffidente e discorsi motivazionali che trascendevano il solo sport, riconnettendo compagni di squadra litigiosi, addolcendo il campione locale burbero (inizialmente allontanato), conquistando alla fine tutti, dai tifosi ai commentatori sportivi, dai dirigenti alla squadra.