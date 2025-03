Newsagent.it - BEAUTY SOSTENIBILE, CRESCONO LE B CORP DI SETTORE

Ildele della cosmetica sta dimostrando negli ultimi anni una maggiore attenzione nei confronti della certificazione B, con l’intento di promuovere modelli di business virtuosi e sostenibili. È quanto emerge da una survey di B Lab Italia, l’organizzazione che coordina il movimento delle Bnel nostro Paese, realizzata in occasione della 55° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione di riferimento per aziende e operatori del, che vedrà la partecipazione di 5 Bitaliane. Secondo i dati, sono oggi 15 le Bitaliane attive nel, che generano un fatturato di circa 400 milioni di euro: Antica Erboristeria Herbatint, Bioline Jatò, Davines Group, Dermophisiologique srl SB, Grc Parfum, Korff, Lài, Landoll, N&B, TEAM DR JOSEPH, Teanatura, Teaology Skincare, Tek, The Okapi Network R5 Living, Vanity Cosmetica.