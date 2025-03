Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Hope Sorprende Carter e Ridge Abbracciati!

delusa dall’abbraccio fraterno tra! Intanto Brooke origlia una conversazione!: Daphne confida a Steffy di voler liberaredalla “morsa” di Hope! Brooke ha una dura discussione con Taylor!confortae la scena non piace alla Logan!Hope si sentirà delusa ed abbandonata da tutti nei prossimi appuntamenti della soap d’Oltroceano! Lesullepromettono grandi capovolgimenti! Vedremo che, durante le proiezioni della “Hope For The Future” associata alla linea gioielli ed alla linea profumi di Daphne Rose,verrà pervaso da una forte malinconia. In lui, riaffioreranno i momenti più belli vissuti in azienda con Eric eal punto che, quando poi incrocerà Hope, la pregherà di chiedere scusa ai Forrester! Daphne, intanto, confiderà a Steffy di avere una missione tutta personale verso Walton: non vuole semplicemente sedurlo, quanto liberarlo dalla sua fidanzata subdola e manipolatrice, Hope Logan, che lo ha reso un uomo spietato e vendicativo.