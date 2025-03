Latuafonte.com - Beautiful anticipazioni, Hope lascia Thomas? La storia con colpi di scena

Leggi su Latuafonte.com

Ladinella trama diè appena nata nelle puntate che stanno andando in onda su Canale 5. Tramite leamericane sappiamo cosa accade tra questi due protagonisti della longeva soap opera americana. Da anni il giovane Forrestes è interessato alla figlia di Brooke, ma finora non era mai riuscito a conquistarla. Ecco cheha ceduto alla passione e si èta andare con, che a differenza di Liam ha sempre scelto lei. Ma cosa accade nelle prossime puntate? Questi due protagonisti restano insieme? Vediamo cosa dicono leamericane.spoiler:fa la proposta a, ma torna XanderLeggi anche:, chi è davvero Luna e qual è il suo segretoLeggi anche:americane: perché e come Carter eprendono la ForresterBrooke ha sempre incoraggiatoa tornare con Liam, in modo di tornare a essere la famiglia serena di un tempo.