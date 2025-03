Bce Cipollone | lavoriamo a sistema Ue per scambi asset con Dlt

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 mar. (askanews) – La Bce e l’Eurodelle Banche centrali stanno lavorando con una certa urgenza per allestire in tempi brevi, da intendere come “mesi” e “non vari anni”, un meccanismo per assicurare liquidità della Banca centrale in forma digitale a coloro che effettuanoe transazioni digitali utilizzando tecnologie a registro distribuito (Dlt). Lo ha riferito Piero, il componente del Comitato esecutivo della Bce che ha la delega su sistemi di pagamento e sull’euro digitale, durante un dibattito alla conferenza per celebrare il 50esimo anniversario della Consob. “Non c’è tempo” per allestire una infrastruttura unica, piuttosto si lavora sulla interoperabilità di sistemi esistenti “ci serve una soluzione subito”, ha detto. “E poi stiamo discutendo con i mercati su come potrebbe essere la soluzione sul lungo termine”.