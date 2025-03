Bce autorizza Unicredit a salire al 299% di Commerzbank | gli sviluppi della vicenda

Quifinanza.it - Bce autorizza Unicredit a salire al 29,9% di Commerzbank: gli sviluppi della vicenda

Leggi su Quifinanza.it

ha strappato il via liberaBce ad acquisire una partecipazione diretta infino al 29,9% del capitale. Ma la banca italiana continua a muoversi si più fronti e, contemporaneamente, ottiene dalla Bce anche l’zione ad effettuare un aumento di capitale a servizio dell’OPS sul Banco BPM.La crescita nel capitale didunque potrà arrivare al 29,9% di. La domanda era stata presentata alla Bce dall’Istituto guidato da Andrea Orcel qualche mese fa, in occasione dell’acquistopartecipazione conseguente alla venditaquota statale ed al successivo acquisto di altri strumenti derivati, che hanno portato la banca italiana a detenere una partecipazione complessiva, diretta ed indiretta, del 18,5% alla fine di dicembre.Si attende il momento propizio per crescere ancoraAnnunciando il via libera di Francoforte,ha spiegato che “vi sono ancora diversi fattori che determineranno qualsiasi sviluppo successivo e la relativa tempistica”.