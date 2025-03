Sport.quotidiano.net - Bazzani: "Fortitudo, promozione difficile. Ma la società è solida e pronta a tutto"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il concetto che "Nessuna tempesta distruggerà la nostra fede", come recita uno degli striscioni più significativi della Fossa dei Leoni, è forse il faro per chi, come Fabio, vive lacome una liturgia. E lo fa da anni a bordo campo con grande trasporto emotivo e attenzione ai dettagli. Come solo un uomo di sport, che ha vissuto il campo e la panchina, può fare meglio di chiunque altro., partiamo dalla trasferta di Avellino. Dopo due mesi si è rivisto Gabriel. "Ha fatto vedere le indiscusse qualità, poi è chiaro che andrà rimesso dentro un sistema per cercare un equilibrio". Troppi tiri per lui e meno per gli altri? "Diciamo che non so se entreranno sempre 6 triple marcate da 8 metri, ma posso sbagliarmi. Le caratteristiche di un giocatore non le puoi cambiare. Se vuoi le qualità di Gabriel sai anche che toglierai qualcosa agli altri attaccanti e serve trovare una stabilità.