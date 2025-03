Inter-news.it - Bayern Monaco, Neuer OK ma Kompany annuncia: «Perdiamo un big!»

Il, prossimo avversario dell’Inter ai quarti di finale di Champions League, ha appena ricevuto due notizie dall’ultimo allenamento.sta recuperando, mahato l’infortunio di un big in difesa.NOTIZIE – Da ora fino a fine aprile, le cose che riguardano ilinteresseranno da vicino anche l’Inter. Ecco perché dall’ultimo allenamento di stamani dei bavaresi, che domani scenderanno in campo contro l’Union Berlino in Bundesliga, arrivano due notizie: una negativa e una positiva. Iniziando da quella positiva, Manuel, che nell’andata degli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen aveva subito uno stiramento al polpaccio, oggi ha ricominciato a correre sul campo. A meno di sorprese, contro l’Inter per l’andata dei quarti di Champions League sarà regolarmente tra i pali.