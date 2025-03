Juventusnews24.com - Bava non usa mezzi termini per chiarire la situazione economica e sportiva della Juve: «Non arrivare quarti sarebbe drammatico! In tal caso ipotizzo due mosse»

di RedazionentusNews24, docente di Bilancio e revisione al dipartimento di Management dell'università di Torino, si è espresso così sui conti in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League

PAROLE – «Non qualificarsi per la prossima Champions, per la Juve sarebbe il fallimento totale della stagione: o vendono Yildiz e Cambiaso, ricavando sui 100 milioni, o si fa un aumento di capitale. Ma sarebbe il fallimento totale della stagione: tutto il resto, invece, si aggiusta».