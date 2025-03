Iodonna.it - «Basta battutacce, abbiate l'umiltà di ammirarci anche questa volta mentre affrontiamo qualcosa di più grande di noi vincendo sempre»

Geolier non ci sta. E in un lungo sfogo social non le manda a dire a chi ha commentato, con una serie di insulti, i napoletano dopo la forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei. Il cantante abita proprio in quella zona. «Napoli non trema, Napoli balla», aveva scritto ieri mattina sui social. Un post rimosso dopo certi commenti ai quali l’artista ha risposto senza tanti giri di parole: «I cori allo stadio e tutte queste piccolezze ci hannofatto sorridere ma adesso no.!». Geolier: l’amore è finito, ma la musica resta.