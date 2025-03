Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna cade ancora in Eurolega contro il Real Madrid

Ottava sconfitta consecutiva per lain. Continua purtroppo senza acuti la stagione europea della formazione di Dusko Ivanovic, che ha ceduto in casa per 80-67il, che ottiene una preziosa vittoria (la quindicesima) in chiave qualificazione al Play-In, agguantando almeno per una notte i rivali storici del Barcellona ed il Partizan Belgrado. Invece larimane al penultimo posto davanti solo al fanalino di coda Alba Berlino.Per lasono due i giocatori che riescono a chiudere in doppia cifra: Matt Morgan con 11 punti e Rayjon Tucker con 10. Dall’altra parte in casai migliori sono stati Walter Tavares e Dzanan Musa, entrambi con 13 punti a referto.Dopo un buon inizio dicon le giocate offensive di Tucker e Diouf, arriva il primo break delche si porta sul +5 (13-8).