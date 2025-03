Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa supera Prato ed ipoteca i play-off

, 14 marzo 2025 – Grande serata della, cheinC la vicecapolista Cestistica, staccando il pass per i-off. A due giornate dalla fine della regular season, il primo obiettivo della stagione è così centrato, grazie ad una partita perfetta, forse la migliore disputata quest’anno dalle ragazze di coach De Filippis, contro una squadra ostica, molto fisica ed aggressiva. LA CRONACA – Benedettini e compagne entrano in campo piene di voglia e determinazione, chiudendo il primo quarto sul 17-14 in proprio favore ed incrementando nel secondo, grazie ad un parziale di 14-8. Al riposo sul +9 per la PF, grazie ad una tripla allo scadere di Scuderi, al rientro sul parquetha un sussulto d’orgoglio e riesce ad accorciare le distanze fino a pareggiare i conti, ma le biancorosse sono in giornata e allungano di nuovo portandosi sul 47-40 alla fine del terzo periodo.