Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale il GMV perde con Rosignano, che lo raggiunge in classifica

Pisa, 14 marzo 2025 – Niente da fare per il GMV, nello spareggio acontro la locale Dinamo, nel recupero infrasettimanale del campionato di2, girone A. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, sconfitti per un solo canestro, sono così raggiunti al secondo posto da, alle spalle della capolista Valdera, pur mantenendo il vantaggio negli scontri diretti. LA CRONACA – La gara inizia in perfetto equilibrio, punto a punto fino al sesto minuto, quando il GMV si accende, trasformando in canestro ogni azione e terminando così in vantaggio per 14-21 il primo quarto. Nel secondo i ragazzi di Cinzia Piazza sembrano tutt'altra squadra, non riescono quasi più a segnare e commettono errori banali in difesa, consentendo così i padroni di casa di rientrare in partita al riposo (27-26).