Basket, in Divisione Regionale 2, fa spicco il derby pisano tra IES e GMV

Pisa, 14 marzo 2025 – Nona giornata del girone di ritorno, nel girone A del campionato di2, all’insegna deltra IES Sport e GMV, di scena venerdì alle 20,30, al palasport di Via Andrea. Di fronte due compagini con differenti ambizioni, i play-off per gli ospiti, la salvezza senza passare dai play-out per i padroni di casa, in una stracittadina che si preannuncia comunque combattuta. Gioca invece in trasferta il fanalino di coda Cosmocare CUS Pisa, che non ha molte chance lunedì a Rosignano, contro una Dinamo tuttora in corsa per il poker che si giocherà la promozione. GMV – Reduce dallo spareggio di vertice, nel posticipo di Rosignano, perso per un canestro dopo aver dominato il primo quarto e lottato alla pari per tutta la gara, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, arriva ala due punti dal battistrada Valdera, insieme a Rosignano, con cui è però in vantaggio negli scontri diretti.