Basket Eurolega | Milano sbanca a Belgrado e continua a sognare i playoff

Bologna, 13 marzo 2025 – Sorride l’Olimpiae cade ancora Bologna. Questo è il bilancio del 29° turno della regular season didelle squadre italiane. L’EA7 Emporio Armaniha ottenuto un successo di importanza capitale per larincorsa a un posto ai play-in – o addirittura aindo 82-80 all’ultimo respiro la Belgrade Arena, casa della Stella Rossa. Sugli scudi, tra i biancorossi meneghini, Nikola Mirotic: il montenegrino con passaporto spagnolo, reduce da un infortunio e dato in forse fino a poche ore dalla palla a due, ha dimostrato di aver recuperato appieno dal problema all’anca e ha chiuso la serata con un bottino personale di 19 punti e 7 rimbalzi. A dargli man forte ci hanno poi pensato Zach LeDay (15 punti e 5 rimbalzi) e Shavon Shields (14 punti), mentre alla Stella Rossa non sono bastati i 12 punti a testa di Nikola Kalinic e Nemanja Nedovic.