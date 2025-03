Oasport.it - Basket, derby lombardo tra Brescia e Milano in Serie A. La Virtus Bologna ospita Napoli, Trento sfida Pistoia

LaA disi appresta a completare nel fine settimana alle porte la ventiduesima giornata della regular season 2024-2025, con due anticipi in programma sabato 15 marzo e le restanti partite previste domenica 16 marzo dal pomeriggio fino alla sera: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende.Nel primo anticipo di domani sera, alle ore 20:00, la Germanil’Olimpiain untuttotra la capolista (32 puti) e i campioni d’Italia in carica reduci dal successo importante in Eurolega contro la Stella Rossa. Nell’altro anticipo, alle ore 20:30, i Trapani Sharks affrontano la Pallacanestro Trieste per provare a rimanere in scia alle battistradaavanti di due soli punti in classifica.Passando poi a domenica 16 marzo, alle ore 16:45 l’Openjobmetis Varese prova a rialzare la testa contro l’Unahotels Reggio Emilia per cercare punti importanti in ottica salvezza.