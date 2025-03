Quotidiano.net - Basi Usa in Italia, i sindacati chiedono l’intervento del governo contro Musk

Roma, 14 marzo 2025 – Ini Fisascat Cisl e Uiltucsurgente delle gravi violazioni contrattuali prodotte dagli interventi di Elonnei confronti dei lavoratori dellemilitari Usa nel nostro Paese. Idi categoria di Cisl e Uil hanno lanciato l'allarme sulla grave forzatura contrattuale che rischia di compromettere il rapporto di lavoro di oltre 4.000 dipendenti civilini impiegati nelle installazioni militari statunitensi. Al centro dellaversia, una richiesta avanzata dal Dipartimento dell’efficienza governativa (Doge) che impone ai lavoratori di rendicontare in dettaglio l'attività svolta nell'ultima settimana. Una misura che iritengono non solo illegittima, ma anche una violazione delle regole pattuite tra i due Stati e un attacco alla sovranità giuridicana in materia di lavoro.