Baronissi, interdizione del traffico su via Don Minzoni per lavori fognari il 14 e 15 marzo 2025

– Il Comune diha emesso l’ordinanza dirigenziale n. 27 del 13per regolamentare ilsu via Donin vista deidi riparazione della retea, previsti per le giornate del 14 e 15.Durante tali interventi, la circolazione veicolare e la sosta saranno vietate lungo via Don, nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 11, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di entrambe le giornate. Contestualmente, verrà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada.Per garantire la sicurezza dei cittadini e agevolare la viabilità, ilsarà deviato su percorsi alternativi. La RFI avrà il compito di predisporre l’adeguata segnaletica stradale, vigilare sullo svolgimento deie assicurare la protezione della sicurezza pubblica e privata durante l’intervento.