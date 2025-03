Panorama.it - Barnes apre una filiale a Milano. In programma anche le inaugurazioni a Venezia, Ostuni e Cortina d’Ampezzo

Leggi su Panorama.it

è la città italiana più attrattiva per il mercato immobiliare di lusso. È quanto emerge dalCity Index, secondo il quale il capoluogo lombardo si posiziona primo in Italia e al quinto posto nella classifica internazionale delle città più attrattive per gli acquirenti di fascia alta, dopo Madrid, Dubai, Miami e Monaco.Il gruppo immobiliare francese, specializzato nel segmento high-end, è già presente in diverse località italiane, quali Roma, Porto Cervo, Olbia, Como e Lago Maggiore, e ha annunciato nuove aperture a.«è oggi una delle città più dinamiche d’Europa, una capitale del design e della moda che attrae investitori internazionali», commenta Thibault de Saint Vincent, Presidente di. «Con l’apertura della sede in Corso Magenta intendiamo non solo rafforzare il nostro posizionamento a livello globale ma soprattutto avviare un nuovo percorso di crescita in Italia, con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di immobili di prestigio in questo paese e garantire un servizio di consulenza su misura e d’eccellenza».