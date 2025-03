Sport.periodicodaily.com - Bari vs Salernitana: le probabili formazioni

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe le squadre si giocano tanto visto che i pugliesi devono trovare un posto nei playoff, mentre i campani stanno cercando di evitare la retrocessione.vssi giocherà sabato 15 marzo 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio San Nicola.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI pugliesi sono in lotta per i playoff e stanno faticosamente cercando di riconquistare un posto tra le prime otto. La squadra di Mignani nelle ultime cinque ha vinto solo una volta, per cui va cambiato registro perchè altri passaggi a vuoto potrebbero costare caro.I granata stanno rischiando molto considerato il penultimo posto in classifica. Nello stesso tempo, però, grazie alla vittoria nell’ultimo turno contro il Modena ha accorciato le distanze sulle dirette concorrenti per la salvezza ed ora i play-out sono soltanto a un punto.