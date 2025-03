Dayitalianews.com - Bari, divulgavano dati sensibili e istruzioni per fabbricare ordigni: indentificati due minorenni

L’indagine della Polizia postale era partita nel mese di giugno 2024.La polizia ha identificato dueritenuti responsabili di aver divulgato su gruppi e canali Telegram; numeri di carte di credito frodate esul carding (utilizzo fraudolento di carte di credito,personali, riciclaggio dei proventi illeciti), oltre a informazioni e indicazioni di come realizzareesplosivi artigianali.Le perquisizioni: trovate rilevanti quantità di sostanze chimicheNel corso delle indagini, svolte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Puglia, sono stati eseguiti, con personale della Digos della Questura di, due decreti di perquisizione nei confronti dei due giovani, rispettivamente nel giugno 2024, poco prima dell’inizio del Vertice del G7 tenutosi in Puglia, e nel gennaio scorso.