Lapresse.it - Bankitalia, sindacato denuncia ‘palestra’ a Palazzo Koch. L’Amministrazione: “Nessun costo per l’Istituto”

Una “palestra ad uso del governatore Fabio Panetta” all’interno della sede centrale della Banca d’Italia, in via Nazionale a Roma. Arlo è ilFalbi (Federazione Autonoma Lavoratori Banca d’Italia) che nei giorni scorsi ha diffuso una nota in cui lamenta come il governatore, Fabio Panetta, si sia “fatto costruire unaper uso personale all’interno della Banca. Un ambiente confortevole con attrezzistica di primo piano –il-, bagno ampio e stanza per il disimpegno. Mentre Lavoratrici e Lavoratori sono costretti a viaggiare, il RE non intende scomodarsi nemmeno per andare in una palestra esterna alla Banca”. Quindi la Falbi si domanda, a fronte degli “enormi sacrifici” chiesti ai dipendenti, “chi ha pagato la palestra? I locali a chi sono stati sottratti?”, e ancora, è possibile farsi “costruire una palestra per uso personale all’interno del?”.