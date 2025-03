Trevisotoday.it - Bandito solitario rapina pizzeria da asporto, indagano i carabinieri

Leggi su Trevisotoday.it

Unha derubato nel tardo pomeriggio di oggi, 14 marzo, ladaPier Pizza di Salgareda, in via Provinciale. Ad agire un uomo in sella ad una bici, vestito con una tuta scura e barba sempre scura. A lanciare l'allarme aiè stato lo stesso titolare.