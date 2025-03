Bergamonews.it - Banda di borseggiatrici bulgare fermata all’aeroporto di Orio: 3 colpi in 10 giorni

al Serio. Trein dieci, vittime altrettanti passeggeri in transito ddial Serio. La Polizia aeroportuale mercoledì 12 marzo ha arrestato unadiche da Pioltello raggiungeva lo scalo bergamasco per mettere a segno furti. Si tratta di tre donne e un uomo, tutti di nazionalità bulgara.Il primo episodio risale al 3 marzo scorso, quando le tre donne hanno preso di mira una persona che stava aspettando la sua consumazione al bar. Si sono avvicinate da dietro, hanno aperto la cerniera dello zaino che teneva sulle spalle, hanno infilato la mano e rubato il portafogli senza che il malcapitato sui accorgesse di nulla. Poi si sono allontanate, hanno preso i 150 euro che c’erano all’interno e hanno gettato il portafogli in un cestino. Le tre donne sono M.