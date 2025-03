Tvzap.it - “Ballando con le stelle 2025”, spunta il nome del famosissimo attore tra i possibili concorrenti

News Tv. Sarebbero già iniziati i lavori di preparazione della 20esima edizione dicon le. Stando ad alcune recenti indiscrezioni, Milly Carlucci avrebbe in serbo grandi sorprese per il prossimo autunno. La conduttrice dello show di Rai 1 avrebbe messo gli occhi su uno degli attori più amati del cinema italiano, che potrebbe far parte del cast della prossima edizione del programma. "con le", confermato lo spin-off a maggioIvan Zazzaroni, ospite di Luisella Costamagna nel programma Tango di Rai 2 ha confermato che a maggio andrà in onda un'edizione speciale dicon le