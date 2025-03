Ilrestodelcarlino.it - Bagnolo, sabotano la videosorveglianza per rubare in azienda

(Reggio Emilia), 14 marzo 2025 - Per parecchi mesi, dal maggio 2023 fino allo scorso dicembre, dopo aver manomesso l’impianto didell’, tre uomini avrebbero utilizzato i furgoni della ditta percomponenti metallici di produzione, tra cui pistoni, testate e canne, per poi rivenderli. Il danno economico complessivo supera i 100 mila euro. I carabinieri di, che hanno indagato sulla vicenda, hanno denunciato i presunti responsabili, tra i 41 e i 47 anni di età, tutti residenti nel Reggiano, accusati di furto aggravato e continuato in concorso. Due degli indagati sono dipendenti della stessa. I primi sospetti sono arrivati quando ci si è accorti della manomissione del sistema di, con una interruzione della registrazione delle immagini delle telecamere esterne, per la durata da pochi minuti a diverse ore, per poi riprendere regolarmente.