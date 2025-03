Ilfattoquotidiano.it - “Avremo forti scosse di terremoto, preparate le borse”: il tiktoker neomoledico terrorizza gli abitanti con un inquietante annuncio sui social

Per la Campania non è un momento facile. A seguito della scossa didi magnitudo 4.4 registrata nell’area dei Campi Flegrei, numerose persone sono state costrette a trascorrere la notte nei campi allestiti dalla protezione civile. In questo contesto di panico e preoccupazione, si è inserita la polemica sollevata dale cantante neomelodico Kekko Dany. L’artista, noto per il suo ampio seguito suimedia, ha diffuso due video di allarme riguardo al rischio di bradisismo nell’area colpita dal sisma.Il ragazzo sostiene che un “amico di famiglia” Vigile del fuoco lo ha messo in allerta. L’artista dice: “Mi dicevano di preparare anche la borsa, di metterci subito alla corsa, se caso mai succede. Nel caso voglio pure io ripassare questa notizia”. Poi aggiunge: “Nel caso sia vero, dobbiamo fare come ci dicono.