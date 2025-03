Ilfattoquotidiano.it - “Aveva 24 personalità differenti”: Billy Millighan ha rapito e violentato tre studentesse, poi assolto per infermità mentale. Il caso clamoroso degli Anni 70

Quello diè stato undelle cronache giudiziarie americane di fine70. L’uomo rapì e fece violenza contro tre. Gli investigatori riscontrarono in lui 24e per questo fu(prima volta nella storia giudiziaria in America) per “dovuta ad un disturbo disocciativo di”.È da questa storia che si muove “Schegge di memoria disordinata a inchiostro policromo” di Fausto Cabra con drammaturgia GiForte, in prima nazionale al Teatro Franco Parenti di Milano dal 18 marzo al 13 aprile. Gli attori protagonisti in scena sono: Raffaele Esposito, Anna Gualdo e Elena Gigliotti. Il tema fondaè la frammentazione dell’identità.“Da molticoltivavo la fantasia di sviluppare uno spettacolo su questo– ha dichiarato il regista Fausto Cabra – ma volevo che fosse piu? di un semplice racconto giudiziario.