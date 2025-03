Europa.today.it - Aversa sfida Cuneo nell'ultimo atto della regular season: in palio il quarto posto

Leggi su Europa.today.it

Domenica 16 marzo, alle ore 18:00, la Virtusscenderà in campo al PalaJacazzi per affrontare la MA Acqua San Bernardo’ultima giornata. Unadecisiva in chiave play off, con entrambe le squadre pronte a lottare per chiudere al meglio questa prima fase.