Frosinonetoday.it - Autostrada, chiudono i caselli di Cassino, Ferentino e Pontecorvo: ecco quando

Leggi su Frosinonetoday.it

, chiusure notturne per idi. A comunicarlo è Autostrade per l'Italia.- Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 15 marzo, sarà chiusa la stazione di Casino, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.