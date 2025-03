Ilfattoquotidiano.it - Autonomia ampia, ricarica rapida, prestazioni ok. Ecco perché Inster convince su strada

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’era una volta la velocità massima, che rappresentava uno dei parametri che rendevano più o meno appetibile un’auto. Adesso, per le elettriche, conta quella di, che per la Hyundaicon il sistema di serie da 11 kW e nella migliore configurazione della colonnina a corrente continua consente di recuperare dal 10 all’80% dell’energia in mezz’ora.Niente male per un’auto di questo segmento, un “baby Suv” che tra l’altro accelera da 0 a 100 in 10,6” nell’allestimento più prestazionale, ossia con il motore da 115 Cv e la batteria da 49 kWh. In quella con l’unità da 97 e l’accumulatore da 42 lo stesso spunto avviene in 11,7”. Anche le velocità di punta differiscono: 150 orari per la prima, 140 per la seconda. Sono valori che confermano l’efficienza del veicolo, progettato per andare incontro soprattutto alle esigenze dei clienti della città, come confermano i 144 millimetri di altezza libera da terra, abbastanza per non lasciarsi spaventare dalle buche sull’asfalto, ma non esattamente ideali per affrontare il fuori