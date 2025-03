Unlimitednews.it - Automotive, Urso “Italia guida in Europa il fronte delle riforme”

ROMA (ITALPRESS) – “L’ilin, per rimettere sulla strada giusta l’auto europea”. E’ quanto affermato, secondo quanto si apprende, dal ministroImprese e del Made in Italy, Adolfo, in apertura del tavoloin corso a Palazzo Piacentini.“Ci siamo mossi per primi, già sei mesi fa. Con il nostro non-paper sul settore dell’abbiamo costretto la Commissione UE a inserire nel Piano d’Azione sull’due precondizioni assolutamente necessarie, ma ancora non sufficienti: il rinviosanzioni previste per il 2025, che avrebbero comportato il collasso dell’industria europea, e l’anticipo alla seconda metà di quest’anno della revisione del regolamento sui veicoli leggeri, inizialmente prevista per la fine del 2026. Molti ritenevano che sarebbe stato impossibile e ci siamo riusciti.