Ilrestodelcarlino.it - Autocisterna si ribalta in una scarpata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al volante di un’carica di circa 250 quintali di olio vegetale stava percorrendo, con direzione di marcia Ravenna-Ferrara, la statale 16 Adriatica (via Reale) diretto verso un’azienda del territorio per effettuare lo scarico. Ed è qui che purtroppo il mezzo pesante si è rovesciato. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17.30 a Villa Pianta di Alfonsine. Secondo un prima ricostruzione il camionista, si presume per evitare la collisione con un altro camion nella direzione opposta, si è spostato a destra finendo prima sul ciglio erboso e, quindi, dopo alcuni metri, nella, arrestando la sua corsa su una fiancata. Grande spavento per l’autotrasportatore, un 55enne originario della Serbia, fortunatamente illeso. Solo una minima parte del carico è andata persa.