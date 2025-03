Temporeale.info - Auto GPL, ecco il dettaglio che spesso sfugge ai distributori di carburante

Leggi su Temporeale.info

Lea GPL stanno avendo una discreta risalita in termini di vendite sul mercato italiano. C’è tuttavia un “limite” che le contraddistingue ogni volta che ci si reca al distributore per fare il pieno Il mercato delleelettriche non decolla, la benzina costa troppo mentre il diesel è sempre più limitato da normative . L'articoloGPL,ilcheaidiTemporeale Quotidiano.