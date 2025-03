Lapresse.it - Australia, bufera su influencer Usa che sottrae cucciolo di wombat alla madre per un video social

su un’statunitense che ha pubblicato unsuimentre strappava undidurante un viaggio in. Sam Jones, originaria del Montana, ha lasciato il Paese dopo che il governo ha annunciato che stava esaminando il suo visto. Ilè una specie protetta di marsupiale che si trova solo in. Jones, che utilizza anche il nome di Samantha Strable, ha reso privati i suoi canali. IlNelpubblicato su Instagram si vede la ragazza mentre solleva il piccoloper le zampe anteriori da una strada e poi lo porta via d. “Ho catturato undi”, dice ridendo, mentre un uomo la filma. Dopo diversi secondi, riporta ilsulla strada. Il ministro degli Internino Tony Burke ha detto che il suo dipartimento stava esaminando il suo visto e stava valutando se la legge sull’immigrazione fosse stata violata.