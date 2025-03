Dilei.it - Attività Montessori da 0 a 6 mesi: cosa sapere (e fare) per stimolare tutti i loro sensi

Il metodosi basa sull’idea di favorire l’autonomia del bambino fin dai primidi vita. Questo approccio educativo promuoveche stimolano lo sviluppo sensoriale e motorio, rispettando i tempi e le inclinazioni naturali di ognuno.Ormai famoso in ogni parte del globo terrestre, non esiste nido o scuola dell’infanzia che non ne prenda spunto per le proprie, anche quando i piccoli hanno pochidi vita. Che si tratti di usare oggetti ad hoc o strumenti di uso quotidiano, leane possono essere replicate nelle nostre case, con semplicità. Non a caso, in questo articolo ci siamo soffermati su alcune proposte che potrete far vostre, serenamente anche a casa, offrendovi spunti davvero facili da replicare con i neonati.L’importanza dellesensoriali nei primiNei primi seidi vita, i neonati attraversano una fase cruciale per lo sviluppo dei