Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, non prendete integratori dimagranti con Garcinia Cambogia: hanno gravi effetti collaterali. Ecco cosa si rischia”. L’allarme dell’Anses

Dopo una lunga vigilanza, seguita a un decesso per epatite fulminante nel 2019 e a vari altri casi, il 5 marzo l’Agenzia nazionale francese per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro (Anses) ha diramato un’allerta sui pericolosideglidi, una pianta sfruttata per le presunte proprietà.Tutto è cominciato nel 2019, quando si è verificato un caso di epatite fulminante in seguito all’assunzione di Slim Metabol, un integratore alimentare contenente appunto la– una pianta di origine indonesiana commercializzato anche in Italia sotto forma di supplemento. Nel 2021 il Sistema di allerta rapido europeo (Rasff – Rapid Alert System for Food and ) riportava il caso di una donna “ricoverata in ospedale in coma a causa di insufficienza epatica acuta di grado III con encefalopatia” dopo l’impiego per un tempo non stabilito di un integratore contenente, e perciò sottoposta a trapianto di fegato.