Quotidiano.net - Attacco di drone ucraino provoca incendio in complesso petrolifero a Tuapse, Russia

Leggi su Quotidiano.net

L'di unhato unin un, cittadina sul mar Nero nel sud della. Lo ha comunicato - come riporta la Tass - il governatore del territorio di Krasnodar Veniamin Kondratyev. "Stasera il regime di Kiev ha attaccato ildi. Uno dei serbatoi di benzina ha preso fuoco. I servizi di emergenza sono al lavoro. Secondo i dati preliminari, non ci sono vittime. Per spegnere l'sono coinvolte 121 persone e 39 mezzi" ha scritto su Telegram.