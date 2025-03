Atomi – Faccia a faccia con se stessi

Leggi su Nerdpool.it

Nato come webcomic autoprodotto nel 2022,è uscito in questi giorni in volume per Bao Publishing in una versione rimasterizzata dall’autrice. Claudia Petrazzi, fumettista con all’attivo soprattutto pubblicazioni per ragazzi, esordisce con quest’opera come autrice di fumetti per un pubblico adulto. Lo fa attraverso un racconto molto personale ma al tempo stesso generazionale, nel quale lettori e lettrici potranno sicuramente rispecchiarsi e che affronta tematiche profonde mescolandole ad elementi horror e ironici.– Claudia Petrazzi; Bao PublishingUna pozione difettosaClaudia è una ragazza assalita da mille pensieri e ansie sulla sua vita e sul futuro, che la portano ad avere pochi contatti con le altre persone e a cercare sempre rifugio nel cappuccio della sua felpa nera.