Oasport.it - Atletica, Andrea Dallavalle rinuncia ai Mondiali Indoor: nuovo problema fisico

Leggi su Oasport.it

ha deciso di non partecipare ai2025 di, che si disputeranno a Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo. L’azzurro si trova purtroppo costretto a fare i conti con l’ennesimodi una carriera molto sfortunata: un fastidio a un piede lo ha convinto, d’accordo con la direzione tecnica e il medico federale, are alla rassegna iridata che chiuderà la stagione in sala.Il 25enne piacentino ha conquistato la medaglia di bronzo nel salto triplo soltanto pochi giorni fa agli Europeidi Apeldoorn, dopo che ai Campionati Italiani Assoluti aveva timbrato un perentorio balzo da 17.36 metri (al momento terza prestazione mondiale stagionale). Le due fiammate di questo inverno avevano rappresentato il grande ritorno sulla scena più importante dopo tre anni particolarmente difficili sempre a causa di problemi fisici.