Anteprima24.it - “Atlante delle Nuvole” al via con Laura Pugno: “La poesia non appartiene al passato ma al presente e al futuro”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Un’avventura dell’immaginazione che serve a vedere lain un modo che finora non è stato possibile vedere”., scrittrice e poetessa, è stata questo pomeriggio la prima ospite di “”, la rassegna ospitata alla Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi, ideata e coordinata da Domenico Cosentino, Antonella Rosa, Nicola Sguera, voluta da Sannio Europa, e svoltasi questo pomeriggio .L’incontro che ha discusso attorno al tema “Mappa immaginaria dellaitaliana contemporanea”, prende spunto dal saggio dellache ha svolto un viaggio ideale con l’intento di mappare laitaliana contemporanea.intesa come comunità viva di persone e opere, ancora in parte inesplorata, a giudizio della.Nicola Sguera, aprendo l’incontro, ha voluto allargare l’orizzonte dell’incontro affermando la necessità di un lavoro di squadra in Città: “occorre lavorare insieme per poter consentire nel prossimoa Benevento di diventare Città della